Pai e filha encontrados mortos em casa. A mulher estava grávida

Um pai e uma filha foram encontrados este sábado (14 de novembro) mortos por arma branca numa habitação em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, disse à agência Lusa fonte policial, acrescentando que não houve suspeitos detidos.

A mesma fonte referiu que as autoridades foram alertadas para o eventual crime pelas 11:30, depois de o homem, entre os 50 e os 60, e filha, de 37 anos, terem sido encontrados mortos em casa, devido a ferimentos provocados por arma branca.

A mulher encontrada morta com ferimentos de arma branca estava grávida, disse à agência Lusa fonte policial.

Fonte policial confirmou à agência Lusa que a mulher, de 37 anos, estava grávida, elevando para três as vítimas do alegado homicídio.

Clientes da peixaria, da qual o homem era proprietário e que se situa junto à habitação, estranharam o estabelecimento estar encerrado e ninguém responder na habitação, no distrito de Lisboa, explicou à Lusa o comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Fernando Barão.

Os populares alertaram bombeiros e autoridades que, depois de arrombarem a porta, vieram a encontrar o homem, entre os 50 e os 60, e a filha, de 37 anos, mortos em casa, devido a ferimentos provocados por arma branca.

O suposto triplo homicídio terá sido praticado durante a noite.

A Polícia Judiciária está no local a investigar as causas do crime, não tendo ainda sido detido qualquer suspeito.