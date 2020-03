SAMS encerra hospital e despede funcionários durante um mês

A denúncia parte do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), depois de ter estado reunido durante a manhã com a diretora dos recursos humanos do hospital dos SAMS, nos Olivais, em Lisboa. O hospital vai encerrar, as clínicas de atendimento principais e periféricas na capital e no Porto também, e todos os funcionários vão ser 'despedidos' por um mês. Segundo o sindicato, a indicação que têm é que a lei que regulamenta o lay off entra em vigor já amanhã. O DN está a tentar contactar a direção da unidade desde esta manhã, mas sem respostas.

Segundo o sindicato, a direção da unidade decidiu avançar para o lay off simplificado depois de ter vários funcionários infetados com covid-19. Ao DN, o médico João Proença do SMZS explicou que a o hospital manteve os médicos todos em exercício de funções, mesmo depois de se saber que havia cinco infetados e um enfermeiro.

O número começou por ser pequeno, na semana passada a indicação que têm é que já havia 13 infetados esta segunda-feira (23 de março) e e segundo afirmou a médica do SMZS, que esteve reunida com a diretora dos recursos humanos, é que este número é muito superior, pois estão agora a ser detetadas outras cadeias de transmissão, mas que a direção da unidade não quis avançar com números. Aliás, não se sabe também quantos doentes do SAMS foram infetados.

Para o sindicato, o facto de os médicos terem continuado a exercer funções está a ter estas "consequências drásticas" com aumento exponencial de casos, "condenando veemente a atitude irresponsável da direção do SAMS".

O DN sabe que hoje ainda há funcionários a trabalhar, mas o regime de lay off simplificado entrará em vigor amanhã.

Na semana passada, a própria direção do SAMS informou os seus utentes de que iria encerar alguns serviços, nomeadamente as urgências e que estes teriam de procurar outros serviços. A funcionar ficavam apenas os serviços que tinham doentes internados. Ao todo, eram 26. Guida da Ponte, do SMZS, disse ao DN que foi colocada a pergunta sobre o que iria acontecer aos doentes, mas "não houve resposta".

Neste momento, há já a circular uma petição por parte dos beneficiários dos SAMS a solicitar à comissão executiva que mantenha em funcionamento, pelo menos, o Centro Clínico de atendimento em Lisboa, para que aí se possam dirigir as situações urgentes. Uma beneficiária deste sistema referiu ao DN que "com todos os serviços encerrados ficamos sem qualquer apoio na área dos cuidados de saúde e numa situação tão crítica como a que vivemos agora. Eu, por exemplo, não tenho médico de família, não vou ao centro de saúde porque só uso e há muitos anos os serviços dos SAMS".

Na petição que está circular e que até agora já tinha mais de 800 assinaturas, os beneficiários referem que "este corte de ligação dos beneficiários aos seus médicos" coloca em causa "a saúde de milhares de cidadãos que terão de recorrer já frágil Serviço Nacional de Saúde". Neste texto, é ainda referido que a decisão da comissão executiva leva também "a uma ameaça lamentável de despedimento de funcionários.

O Centro Clínico de Lisboa, junto ao Corte Inglês, está fechado, bem como as clínicas periféricas regionais. O encerramento foi anunciado pela própria comissão executiva dos SAMS. Agora, foram suspensas todas as funções no hospital. Pelo menos, durante um mês, segundo foi afirmado ao SMZS, mas os trabalhadores não sabem.

Hoje, as ligações telefónicas atendidas eram apenas da linha de apoio às consultas a partir de um call center, já que as centros clínicos estão encerrados. Daí, não haver ninguém na direção que possa atender, referiu ao DN uma das assistentes do call center.

A situação de haver cinco médicos infetados surgiu a 16 de março, também por denúncia do SMSZ. Na altura, havia cinco médicos que tinham estado em contacto com doentes infetados. Na altura, refere o dirigente do sindicato, "a direção da unidade não quis avançar logo com a quarentena de profissionais de saúde e manteve em exercício de funções clínicos que estiveram em contacto com infetados".

Mas mais tarde, a direção do SAMS vem informar que os centros clínicos encerravam e a alguns serviços do hospital também, mantendo em funcionamento os que ainda registavam doentes internados. No comunicado emitido, os SAMS justificavam esta decisão pelo número de pessoas infetadas com covid-19 e com o facto de estarem a cumprir as orientações dadas pela Direção-Geral da Saúde.

Mas agora acaba por fechar o hospital também. Na semana passada, havia 13 funcionários do SAMS infetados, alguns internados, um médico em estado em grave, que está a ser acompanhado em Santa Maria.

Hoje mesmo, na conferência de imprensa da DGS, foi anunciado que há 165 profissionais infetados, 82 médicos e 37 enfermeiros.

O SMSZ critica esta atitude do SMS, sobretudo porque vem de um sindicato, o Mais Sindicato, que constitui a entidade patronal dos SAMS, anunciando que irá utilizar todos os meios aos seu alcançe para salvaguardar não só a proteção dos seus associados como pedir a responsabilização da atuação dos SAMS.

Nesta segunda-feira, ficou a saber-se que há já 2060 casos infetados e 23 mortes por covid-19.