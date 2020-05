Saiba quantos casos existem em cada concelho

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal já chegou aos 25 702, sendo que Lisboa, Vila Nova de Gaia e Porto são os concelhos que registam mais casos confirmados.

Desde sábado sem novos casos, verifica-se que Lisboa tem agora mais 12 notificações, num total de 1579 pessoas infetadas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira (5 de maio) .

Logo a seguir surge Vila Nova de Gaia com 1425 casos, 7 reportados nas últimas 24 horas.

Nesta lista da DGS, o Porto mantém-se como o terceiro concelho mais afetado pela pandemia covid-19, uma vez que regista 1266 casos (mais 8 em comparação a segunda-feira).

© DGS

Já Matosinhos continua a não ter novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Neste concelho há 1149 pessoas infetadas, um número que se mantém desde domingo.

Em relação a Braga verifica-se mais um caso confirmado, elevando o total para 1113, segundo os dados do boletim epidemiológico da DGS, cuja informação apresentada refere-se ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), correspondente a 86% dos casos confirmados,.

Ainda acima dos mil casos, Gondomar mantém inalterado o número de pessoas infetadas que foi reportado na segunda-feira (1009).

© DGS

A pandemia de covid-19 continua a afetar mais a região Norte, que apresenta 15 199 (mais 58 do que no dia anterior) e 613 mortes (mais 4). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 6241 (mais 105) e 223 mortes (mais 5) e a região Centro com 3489 (mais 11) e 211 vítimas mortais (mais 2).

No Alentejo verifica-se dois novos de infeção, num total de 220. Nesta região continua a registar-se uma morte. Já no Algarve há mais dois casos de covid-19, elevando o total para 335, e mantém-se o número de óbitos: 13.

Nos Açores continuam a verificar-se 132 casos e 13 mortes, enquanto na Madeira há 86 casos e nenhum óbito.

De segunda para terça-feira, Portugal registou mais 11 mortos, elevando para 1074 o número total de vítimas mortais, tendo sido confirmados 25 702 casos de covid-19 (mais 178 face ao dia anterior).

O boletim da DGS indica também que há 1743 pessoas que conseguiram recuperar da doença.