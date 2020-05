Quanto mais pobres os pais, menor a capacidade de estudar em casa, diz estudo

O Estudo Internacional de Alfabetização em Informática e Informação (ICILS) mostra ainda que não basta ter meios para se ser bem sucedido no ensino à distância

Passados quase dois meses desde o encerramento das escolas, o Estudo Internacional de Alfabetização em Informática e Informação (ICILS), da Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional (IEA), lança conclusões claras sobre a desigualdade de acesso ao ensino à distância. Enquanto apenas 21% dos alunos portugueses filhos de pais com um estatuto socioeconómico mais alto disseram ter menos de dois computadores em casa, quase metade (42%) daqueles filhos de pais com menor estatuto garantem estar nesta condição.

O estudo quis perguntar a mais de 46 mil estudantes de 14 sistemas de ensino no mundo a quantos dispositivos digitais tinham acesso em casa, "incluindo laptops e computadores de mesa, tablets e e-readers", explicou o diretor executivo da associação IEA, Dirk Hastedt. A principal conclusão mostra que a disponibilidade de dispositivos tecnológicos em casa depende do estatuto socioeconómico dos pais, que quanto menor mais compromete a eficácia da aprendizagem.

É assim em Portugal, mas também em muitos outros países. A nível internacional, 24% (acima de Portugal) dos estudantes de maios mais favorecidos responderem ter menos de dois computadores em casa, contra os 41% (abaixo dos números portugueses) daqueles vindos de um contexto mais desfavorecido.

Os alunos filhos de pais com menos estatuto socioeconómico "correm o risco de ficar para trás, comparativamente aos seus colegas"

Os dados levantam dúvidas sobre a capacidade que os alunos têm de estudar em casa, "principalmente se os seus pais e irmãos também precisarem de acesso a um computador para trabalhar em casa", alerta Dirk Hastedt. Certo é que os alunos filhos de pais com menos estatuto socioeconómico "correm o risco de ficar para trás, comparativamente aos seus colegas".

Além de Portugal, participaram neste estudo os sistemas de ensino do Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Cazaquistão, República da Coreia, Luxemburgo, Moscovo, do estado alemão Renânia do Norte-Vestfália, Uruguai e EUA.

Não basta fornecer meios

Não tardou até que o governo português procurasse soluções para colmatar a falta de meios de vários alunos. A tutela prometeu estarem a ser trabalhadas alternativas com as câmaras municipais, as forças de segurança, as televisões e os CTT para continuar a desenvolver mecanismos de apoios aos estudantes em casa.

Entretanto, assistiu-se a casos em que membros da GNR ficaram encarregues de fazer chegar fichas de trabalho a estudantes de zonas mais remotas e à criação da nova telescola, o #EstudoEmCasa. Para o próximo ano letivo, o governo promete a universalidade do acesso às plataformas digitais, quer em rede quer em equipamento, para todos os alunos do básico e do secundário.

No entanto, não basta providenciar meios, alerta o diretor executivo da IEA, detentora do estudo. "Enquanto muitos países estão a fazer esforços significativos para garantir a continuidade das oportunidades de educação, aumentando o acesso aos dispositivos, também é vital que garantam que os alunos sabem realmente como usá-los efetivamente", frisa Dirk Hastedt.

Metade dos alunos portugueses não tem autonomia suficiente para trabalhar com um computador

Em Portugal, de acordo com o ICILS, apenas 20% dos estudantes inquiridos "demonstraram que podem ser utilizadores independentes de um computador", enquanto a vasta maioria "necessita de instruções diretas para concluir tarefas básicas".

Números que, mais uma vez, dependem do contexto socioeconómico. "Enquanto os estudantes de uma formação mais abastada precisavam de apoio e instrução direta para realizar tarefas, os seus colegas menos favorecidos tiveram um desempenho ainda pior, demonstrando apenas um conhecimento funcional dos computadores", anuncia o diretor executivo. Se é certo que os "dispositivos dividem", é importante não esquecer a "divisão do conhecimento".