Portugal regista mais 14 mortes e 427 casos de covid em 24 horas

Unidade de atendimento de doentes com infeções respiratórias do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 14 pessoas e foram confirmados mais 427 casos de covid-19 (um aumento de 0,53% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira (6 de outubro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 80 312 infetados, 50 712 recuperados (mais 258) e​ 2 032 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 27 568 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 155 do que ontem.

A maior parte dos casos diagnosticados no último dia encontram-se na região do Norte (mais 231 - 54,1% do total diário) e em Lisboa e Vale do Tejo (mais 131 - 30,7%).

Seguem-se a região do Centro (mais 35 casos), do Alentejo (mais 15), do Algarve (mais nove), a Madeira (mais cinco) e os Açores (mais um).

Quanto aos 14 óbitos registados, estes distribuem-se por Lisboa e Vale do Tejo (dez), pelo Norte (três) e pelo Centro (um).

A taxa de letalidade global do país é hoje de 2,53%.

Estão internados 732 doentes, ou seja, mais 31 do que no dia anterior. Já nos cuidados intensivos há agora 104 pessoas - menos duas do que na véspera.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que as autoridades de saúde estão a vigiar 46 437 contactos de pessoas infetadas (mais 165 do que ontem).

35,7 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 35,7 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta terça-feira e provocou 1 046 663 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 26,8 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (7 679 908) e de mortes (215 039). Em termos de número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (6 687 247), o Brasil (4 940 499) e a Rússia (1 237 504). Portugal surge em 51.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (146 773). Depois, a Índia (103 629) e o México (79 088).

"Sejamos criativos e corajosos". OMS pede a governos para combater cansaço da população

À medida que a pandemia continua a avançar, sem uma perspetiva clara sobre quanto tempo poderá levar até existir uma vacina segura e que possa ser distribuída em massa, as populações acusam o cansaço desta nova forma de viver.

"Com base nos dados agregados na pesquisa dos países desta região [europeia], podemos notar, sem surpresa, que o cansaço dos entrevistados está a aumentar. Estima-se agora que tenha atingido mais de 60% nalguns casos ", admitiu, esta terça-feira, o diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, numa nota em que sublinha que as populações fizeram "imensos sacrifícios" durante oito meses, desde que foram detetados os primeiros casos de covid-19.

Para combater este "cansaço", defende o responsável, as autoridades devem ouvir a população e criar com ela as respostas para continuar a lutar contra a pandemia do novo coronavírus, cujos níveis de transmissão continuam elevados em toda a Europa. "Temos de atender às nossas necessidades de maneiras novas e inovadoras. Sejamos criativos e corajosos para conseguir isso", pede Kluge.

A zona da OMS na Europa, constituída por 53 países, incluindo a Rússia, tem mais de 6,2 milhões de casos oficiais de covid-19 e quase 241 mil mortes, de acordo com a tabela de vigilância da organização.