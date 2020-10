Mais recuperados do que casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Internamentos sobem

GNR encerra espaço com música ao vivo com 108 pessoas em Felgueiras

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 15 pessoas vítimas da pandemia de covid-19 e foram confirmados mais 1 876 casos. Número que foi ultrapassado pelos novos recuperados: 1 932. Desde agosto que não existiu nenhum dia em que o valor diário dos curados foi superior ao dos infetados.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira (20 de outubro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 103 736 infetados, 61 898 recuperados​, 2 213 vítimas mortais no país.

Neste momento, há 39 625 doentes ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, menos 71 do que ontem.

A maioria dos infetados das últimas 24 horas localiza-se na região do norte (mais 1106 - 58,9% do total) e em Lisboa e Vale do Tejo (435 - 23,2%). Seguem-se o centro (mais 199), o Alentejo (87), o Algarve (35), a Madeira (11) e os Açores (três).

Na segunda-feira, foram notificados 1949 novos casos, depois do país ter registado a pior semana (de 12 a 18 de outubro) desde março. Nestes dias, contabilizaram-se 13247 infeções, o que dá uma média diária de 1892.

A ministra da Saúde continua a dizer que é possível "inverter" esta situação, sem confinamentos, "se conseguirmos tomar medidas e medidas eficazes. Isso depende de cada um de nós e eu não posso deixar de voltar a fazer essa referência", sublinhou, Marta Temido, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com o Presidente da República, no Palácio de Belém, ontem.

Marcelo Rebelo de Sousa iniciou desta forma, com a responsável pela pasta da saúde, uma série de audiências sobre a evolução da pandemia com responsáveis de instituições e outras personalidades ligadas à saúde. Esta terça-feira, é a vez do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

Mais 63 pessoas hospitalizadas

Esta terça-feira, estão internados 1 237 doentes, ou seja, mais 63 do que no dia anterior. Desde 19 de abril que não estavam tantos infetados com covid-19 nos hospitais portugueses. Nesse dia eram 1243.

Já nos cuidados intensivos há agora 176 pessoas - mais onze que na véspera. É preciso recuar até 27 de abril para encontrar o mesmo número de doentes críticos internados.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que as autoridades de saúde estão a vigiar 56 126 contactos de pessoas infetadas (mais 701 do que ontem).

6 das 15 mortes em Lisboa e Vale do Tejo

Os 15 óbitos registados nas últimas 24 horas distribuem-se pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (seis), pelo norte (cinco), pelo centro (dois) e pelo Alentejo (dois).

As vítimas mortais são dez homens e cinco mulheres. Entre estas, havia 10 pessoas com mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79 e uma entre os 60 e os 69.

A taxa de letalidade global do país é hoje de 2,13%, subindo aos 11,8% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

40,6 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 40,6 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta terça-feira e provocou 1 123 596 mortes, segundo dados oficiais, atualizados às 10:25. Há agora 30,3 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (8 459 041) e de mortes (225 241). Em relação ao número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (7 597 063), o Brasil (5 251 127) e a Rússia (1 415 316). Portugal surge em 45.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (154 226), seguidos da Índia (115 236) e do México (86 338).