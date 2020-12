Portugal não suspende voos mas promete "seguir com atenção" situação no Reino Unido

Semana fecha com menos 893 casos e 21 mortes do que a anterior

O governo português não está a planear suspender os voos do Reino Unido, onde foi detetada uma nova variante do novo coronavírus que é mais contagiosa do que a normal.

"É conhecida a posição portuguesa de privilegiar as medidas de proteção tomadas universalmente, em vez de restringir em demasia as possibilidades de circulação de pessoas que têm de viajar por razões essenciais (profissionais, por reunião familiar, etc.)", indicou ao DN fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Mas seguiremos com atenção a evolução da situação epidemiológica do Reino Unido, privilegiando a cooperação estreita entre as autoridades de saúde dos dois países", acrescentou, em resposta à pergunta sobre se Portugal estava a estudar aplicar a mesma medida que outros países europeus.

Os Países Baixos já anunciaram a suspensão dos voos do Reino Unido até pelo menos 1 de janeiro. Já a Bélgica suspendeu voos e também as ligações ferroviárias durante pelo menos 24 horas.

O chefe da diplomacia italiana, Luigi di Maio, anunciou no Facebook que a Itália vai suspender os voos com o Reino Unido. "Temos o dever de proteger os italianos. Por esta razão, depois de notificar o governo britânico, estamos prestes a assinar com o Ministério da Saúde a suspensão dos voos com a Grã-Bretanha", escreveu.

"A nossa prioridade é proteger Itália e os nossos compatriotas", acrescentou, lembrando que foi o próprio Reino Unido a lançar o alarme para esta nova variante.

A Alemanha está entretanto a estudar suspender também as ligações, não só com o Reino Unido, mas também com a África do Sul, onde também foi detetada variante mais contagiosa.

Por causa da nova variante, que é 70% mais contagiosa mas que não parece ser mais letal, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, colocou a região de Londres e do sudeste de Inglaterra no nível quatro de restrições. Entre outras medidas, proíbe as pessoas que ali vivem de deixar essas regiões e o país.

A Escócia, por exemplo, cancelou todas as ligações a Inglaterra.

O anúncio de Boris Johnson foi feito no sábado à tarde e o cenário foi de caos nas principais estações ferroviárias da capital, com muitas pessoas a tentar "fugir" da capital antes da entrada e vigor da medida.