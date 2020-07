Portugal com 46 818 infetados e 1662 mortos. Mais 306 casos de covid-19

Em Portugal, registam-se 1662 mortes e 46 818 infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira (13 de julho), foram reportados 306 novos casos de covid-19 (um aumento de 0,66% face ao dia anterior) e duas mortes nas últimas 24 horas.

A DGS indica que há 467 pessoas internadas, das quais 63 estão em unidades de cuidados intensivos.

Há a registar 31 065 casos de pessoas que recuperaram da doença - mais 158 em relação a domingo.

A pandemia de covid-19 não dá sinais de abrandar, com vários países a debaterem-se com novos surtos e a terem de dar um passo atrás nas medidas de desconfinamento.

No Reino Unido, por exemplo, as autoridades estão a atuar para suprimir mais de 100 surtos localizados de covid-19 por semana, revelou esta segunda-feira o ministro da Saúde Matt Hancock, a propósito de mais uma fase de alívio de restrições.

Num artigo publicado no jornal Daily Telegraph, Hancock escreve que o aumento de capacidade de testagem está a permitir encontrar mais casos.

"O resultado é que podemos aliviar mais o confinamento, e tomar medidas direcionadas. Todas as semanas são aplicadas mais de 100 ações locais por todo o país, algumas são noticiadas, mas outras são resolvidas de forma rápida e silenciosa", adianta.

No domingo, a direção geral da saúde de Inglaterra indicou que cerca de 200 trabalhadores de uma propriedade agrícola no condado inglês de Herefordshire foram colocados em isolamento após terem sido identificados 73 infetados.

A cidade de Leicester foi a primeira localidade onde foi imposto um confinamento circunscrito há duas semanas devido ao aumento elevado da taxa de infeção, atribuído a uma série de fábricas de têxteis na região, devendo a medida ser reavaliada nos próximos dias.

Também esta segunda-feira, as autoridades marroquinas determinaram o confinamento de Tânger (norte), cidade com cerca de um milhão de habitantes, a partir das 12:00 (mesma hora em Lisboa), devido ao surgimento de vários focos de infeção pelo novo coronavírus.

A medida implica a suspensão dos transportes públicos, o encerramento de cafés, centros comerciais, mercados e espaços públicos e o reforço do controlo da circulação de pessoas nas ruas, segundo um comunicado do Ministério do Interior marroquino.

As autoridades apelam aos habitantes que só saiam do domicílio "em caso de necessidade extrema" e determinaram que qualquer deslocação dentro da cidade está sujeita a "uma autorização excecional das autoridades".

Já em Espanha, a conselheira da Saúde da Generalitat (Governo da Catalunha), Alba Vergés, anunciou no domingo que a cidade de Lleida e sete outros municípios da região de Segrià aplicarão mais uma vez o confinamento parcial, tendo em conta o aumento de casos de transmissão da covid-19.

Alba Vergés anunciou que as populações afetadas por este confinamento parcial serão Lleida, Alcarràs, Serós, Soses, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre e as unidades municipais descentralizadas de Sucs e Raimat.

A ministra da Saúde da Catalunha explicou que as pessoas devem ficar em casa e sair só para trabalhar, desde que não possam estar em teletrabalho, e para fazerem as compras básicas.

A conselheira indicou que, embora a taxa de contágio pelo novo coronavírus tenha baixado em Lleida, na Segrià houve um aumento de 190 novos casos desde sábado e de 691 na última semana.

México tornou-se no quarto país com mais mortes no mundo

O México tornou-se no domingo no quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, de acordo com um balanço da agência AFP, baseado em fontes governamentais mexicanas.

"Há no México 299.750 contágios confirmados e 35.006 mortos", desde o início da epidemia no país, indicaram as autoridades sanitárias mexicanas numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Num dia, o México registou 4.482 novos casos da doença e 276 mortos, acrescentaram.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortos (mais de 135 mil), seguindo-se o Brasil (72.100), o Reino Unido (44.819) e desde domingo o México.

América Latina e Caraíbas são a segunda região do mundo com mais mortes por covid-19

A região da América Latina e Caraíbas tornou-se esta segunda-feira a segunda mais afetada pela pandemia de covid-19 no mundo em número de mortos, depois da Europa, com mais de 144 mil óbitos oficialmente declarados, segundo uma contagem da agência France-Presse.

Com 144.758 mortos declarados oficialmente às 09:00 desta segunda-feira, a região ultrapassou o total de óbitos apresentados pelos Estados Unidos e Canadá (acumulado de 144.023) e situa-se atrás da Europa, que regista 202.505

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já causou mais de 566 mil mortos em todo o mundo e infetou mais de 12,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.