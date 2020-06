Portugal com cinco mortos, todos registados em Lisboa e Vale do Tejo

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram cinco pessoas, uma descida em relação ao dia anterior, no qual se tinham registado sete vítimas. Os cinco óbitos foram todos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo (14 de junho) indica que foram confirmados mais 227 casos de covid-19 - uma diminuição em relação ao ao dia anterior, sendo que desses novos casos, 206 foram registados na região de Lisboa.

O concelho de Sintra é onde se regista maior incidência, com 27 novos casos, seguido por Cascais com 18, Seixal com 16, Amadora com 14 e Loures com 12. Curioso é que o município de Lisboa não regista novos casos em comparação com o dia anterior.

Desde que a pandemia começou registaram-se 36 690 infetados, 22 669 recuperados (mais 231 nas últimas 24 horas) e 1517 vítimas mortais no país. Atualmente encontram-se internados 419 doentes, o que significa que são menos nove do que no dia anterior, enquanto isso quatro pessoas deixaram as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), sendo agora 73 os utentes que precisam desses cuidados.

Se a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que mais casos de infeção regista com 206 nas últimas 24 horas, os restantes nove novos casos foram detetados 12 na região Norte, seis na zona Centro, um no Alentejo e mais dois no Algarve.

Nesta altura ainda aguardam resultados laboratoriais dos testes 1385 pessoas, pelo que os números podem ainda crescer nas próximas horas.

"Mais doentes recuperados do que novas infeções"

A taxa de letalidade global por covid-19 em Portugal é de 4,1%. Já acima dos 70 anos a taxa é de 17,4%, segundo o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa da DGS deste domingo, na qual destacou que "há mais pessoas curadas do que novas infeções", uma vez que 71,8% dos casos de covid-19 foram dados como recuperados desde o início da pandemia.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, desvalorizou entretanto o perigo que representa para a região de Lisboa a reabertura dos centros comerciais já esta segunda-feira. "Este tipo de estabelecimentos já reabriram noutros pontos do país, sem qualquer tipo de incidentes", lembrou, acrescentando que "nada faz prever que não corra tudo da melhor maneira". Nesse sentido, mostrou-se confiante de que a população da região de Lisboa "terá mais precauções porque sabe que há mais novos casos" nesta zona do país.

Já no que diz respeito às manifestações previstas para este domingo no Rossio e amanhã junto à Assembleia da República, António Lacerda Sales disse esperar "civismo" e "segurança por parte de quem organiza estas manifestações", lembrando que "devem ser observadas as medidas de segurança" preconizadas pela DGS.