241 novos casos em Portugal. Faixa etária dos 20 aos 29 anos tem maior aumento

Urgência do Hospital Geral dos Covões, em Coimbra, transformado numa unidade dedicada a doentes covid-19, em maio.

Oito novos casos elevam para 62 o número de infetados no surto de Mora

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais duas pessoas e foram confirmados mais 241 casos de covid-19 -- o maior aumento é na faixa etária entre os 20 e os 29 anos (mais 48).

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado (22 de agosto), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 55 452 infetados, dos quais 40 652 estão recuperados (mais 179), e 1794 vítimas mortais no país.

As duas mortes, de dois homens, foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Um deles estava na faixa etária entre os 70 e os 79 anos e o outro tinha mais de 80 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dos 241 novos casos, mais de metade (127) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte tem cerca de metade desse valor, 67 novos casos. Há mais 17 no Alentejo, 14 na região Centro e sete no Algarve (a única região de Portugal Continental a apresentar uma subida inferior à registada no boletim de sexta-feira). Açores também registou sete novos casos e a Madeira mais dois.

É entre os 20 e os 29 anos que mais aumenta o número de novos casos -- são mais 48. Há ainda mais 42 entre os 30 e os 39 ano, mais 35 casos entre os 40 e os 49 anos, mais 33 entre os 50 e os 59, mais 25 entre os 60 e os 69 e mais 21 acima de 80 anos. Nas faixas etárias dos 0 aos 9, dos 10 aos 19 e dos 70 aos 79 o aumento de casos é de 12 em cada uma delas. Há ainda mais um caso de idade desconhecida.

Em relação ao boletim da véspera, há menos cinco internados (são agora 316), havendo contudo mais um doente de covid-19 nos cuidados intensivos. São agora 42 nesta situação.

Há 13 006 casos ativos em Portugal, o que representa mais 60 do que na véspera, havendo 34 182 pessoas em vigilância pelas autoridades, menos 51 do que o indicado no boletim de sexta-feira.

OMS: fim da pandemia dentro de dois anos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou na sexta-feira a a esperança de que a pandemia da covid-19 acabe "em menos de dois anos", mas avisa que uma vacina, "ferramenta vital", poderá não existir tão rápido quanto desejável.

A ideia foi expressa pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em videoconferência de imprensa, a partir da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

"A vacina será uma ferramenta vital, esperemos que tenhamos uma o mais rápido possível, mas não há garantia de que isso ocorrerá", afirmou, acrescentando que, por agora, o combate à propagação do coronavírus que causa a covid-19 tem de ser feito com outras ferramentas, como o distanciamento físico, a higienização das mãos e o uso de máscaras, e com "ajustes à vida diária".

MP abre inquérito sobre surto de Mora

O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito sobre o surto de covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, que já infetou 54 pessoas, revelou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Questionada pela agência Lusa, a PGR indicou que, no âmbito do inquérito, "não deixarão de ser investigados todos os factos que chegarem ao conhecimento do Ministério Público e que sejam suscetíveis de integrarem a prática de crime".

O inquérito é dirigido pelo MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Segundo a PGR, o inquérito instaurado tem por objeto "uma situação concreta", que não especifica, relacionada com o surto em Mora.

Leia mais aqui