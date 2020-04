Porto, Lisboa e Gaia. Os três concelhos com mais de mil casos de covid-19

Há três concelhos em Portugal onde o número de casos de coronavírus já cruzou a barreira dos mil: Porto (1040), Lisboa (1033) e Vila Nova de Gaia (1005). Os dados são do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, onde se indica que o número de casos em Portugal é agora de 18 605 (mais 663 que na sexta-feira) e há registo de 687 mortos (mais 30).

No Porto, o aumento diário foi de 23 casos (na sexta havia 1017 casos), o que permitiu ultrapassar Lisboa, que tinha na véspera 1020 e só contabiliza mais 13 casos este sábado. Já em Gaia há mais 33 casos, o que leva o concelho a ser o terceiro a somar mais de mil casos.

Depois dos três com mais de mil casos, seguem-se outros três com mais de 800, todos no Norte do país: Matosinhos (860, mais 15), Braga (831, mais 33) e Gondomar (820, mais 23). Maia surge com 744 (mais 30). Valongo (580, mais 18) e Ovar (504, mais seis) completam a lista de concelhos com mais de 500 casos.

É precisamente na região Norte que há mais casos, totalizando 11 762, mais 438 face ao dia anterior, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4438 (mais 136), da região Centro, com 2863 (mais 85), do Algarve com 306 (mais um) e do Alentejo com 158 casos (os mesmos da véspera).

Os Açores registam 104 casos de covid-19 e a Madeira 54, um aumento de dois casos em cada um dos arquipélagos em relação aos dados da véspera.