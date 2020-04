Porto lidera lista dos concelhos com mais casos de coronavírus

Pessoas dão um passeio na via pública no sábado, no Porto,

O Porto, com 1059 casos de coronavírus, é o concelho português com maior número de infetados, segundo o boletim desde domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS). É um aumento de 19 casos em relação ao boletim anterior.

No total, há três concelhos que já cruzaram a barreira dos mil casos: além do Porto, Lisboa (1038, mais cinco do que na véspera) e Vila Nova de Gaia (1035, um aumento de 30).

Em todo o país há agora registo de 20 206 infetados (mais 521) e 714 vítimas mortais (mais 27).

Depois dos três com mais de mil casos, seguem-se outros três com mais de 800, todos no Norte do país: Matosinhos (875, mais 15), Braga (848, mais 17) e Gondomar (834, mais 14). Maia surge com 744 (os mesmos que na véspera). Valongo (585, mais cinco) e Ovar (511, mais sete) completam a lista de concelhos com mais de 500 casos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (409, mais 16 do que na véspera), seguida pelo Centro (164, mais sete), pela região de Lisboa e Vale Tejo (126, mais dois), do Algarve (10, mais um) dos Açores (5, mais um), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado.

É também a Norte que há mais casos, totalizando 2 148, mais 386 face ao dia anterior, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4500 (mais 62), da região Centro, com 2923 (mais 60), do Algarve com 310 (mais quatro) e do Alentejo com 158 casos (o mesmo número que na véspera).

Os Açores registam 106 casos de covid-19 (um aumento de dois) e a Madeira 61, mais sete que na véspera.