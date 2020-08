Porque aumentam casos no norte? "Surtos com origem familiar e social"

Mais 13 novos casos no Alentejo. Sobem para 42 os positivos em Mora

Governo diz que já fiscalizou 261 lares no Alentejo

O aumento de casos de covid-19 na região Norte deve-se a "surtos com origem familiar e social", disse nesta segunda-feira a diretora-geral da Saúde, pedindo que se evitem "distrações" nos cuidados durante o convívio entre núcleos familiares distintos.

"Deixo aqui um apelo pedagógico, porque as famílias devem ter cuidados [relativamente ao contágio]. Qualquer distração pode levar a surtos. Quando as famílias se juntam, não se esqueçam que são núcleos diferentes. Cada núcleo é como se fosse uma bolha de infeção. Basta que um núcleo esteja infetado para poder infetar os outros", observou Graça Freitas, na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde sobre a situação epidemiológica no país.

A responsável lembrou que, "no início", a região Norte foi a mais afetada pela pandemia, motivo pelo qual nessa "primeira fase" foi "criado um gabinete de crise" que continua a funcionar e "utiliza métodos que foram sendo utilizados em Lisboa".

"A região tem toda esta experiência acumulada e cremos que vai controlar estes surtos", afirmou.

Graça Freitas destacou que, "no convívio familiar, é muito fácil haver distrações que podem levar a infeções".

"Quando nos encontramos, basta uma dessas bolhas [núcleos familiares] ter um caso infetado para propagar", alertou.

A diretora-geral da Saúde referiu ainda que o norte "nunca deixou de ter casos dispersos" e que, "neste momento, existem surtos de origem familiar e social", sendo "Vila do Conde um concelho particularmente afetado".

Dos 121 novos casos registados no boletim da DGS de domingo, 54 eram relativos à região Norte e 43 a Lisboa e Vale do Tejo.

No boletim de hoje, dos 132 novos casos registados, 66 dizem respeito a Lisboa e Vale do Tejo e 41 à região Norte.