Polícias e sirenes numa sentida homenagem junto ao Hospital de Santa Maria

Eram pouco mais de meia-noite e meia deste sábado, quando começaram a chegar à entrada do hospital de Santa Maria, em Lisboa, vários carros patrulha com as luzes das sirenes ligadas (11 no total), motos (sete) e dois reboques da Polícia Municipal de Lisboa.

Estacionaram e deles saíram três dezenas de agentes fardados, todos os do turno que tinha começado às 23 horas. Um deles, o mais graduado, colocou-se numa posição mais central e dedicou sentidas palavras de agradecimento a médicos, enfermeiros e todos os os funcionários dos estabelecimentos de saúde que estão a tratar os doentes infetados com o novo coronavírus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Somos agentes da PSP destacados na Policia Municipal. Em nome da PSP, da Polícia Municipal e de todos os colegas, agradeço do fundo do coração o trabalho incrível que vocês, os profissionais da saúde, estão a fazer por este país e por todos os cidadãos. O nosso muito obrigada", ouve-se um agente, iluminado pelas luzes intermitentes dos automóveis, seguindo de ruidosos aplausos.

O momento ficou registado em vídeo, publicado na página do facebook desta Polícia e já corre nas redes sociais, com milhares de apoios. "Homenagem aos profissionais de saúde no Hospital de Santa Maria. "Hoje o grupo que entrou de serviço, Motas, Reboques, Carros de Patrulha, Tangos, todos juntos..,foi tudo agradecer aos profissionais do Hospital de Santa Maria", escrevem.

Em nome da PSP, da Polícia Municipal e de todos os colegas, agradeço do fundo do coração o trabalho incrível que vocês, os profissionais da saúde, estão a fazer por este país e por todos os cidadãos

"Foi uma decisão combinada entre todos, espontânea. Juntaram-se e foram", contou ao DN fonte do comando desta Polícia.

Contactado pelo DN, o porta-voz oficial do hospital de Santa Maria, sublinha que este centro hospitalar "agradece de forma sentida a homenagem a todos os profissionais de saúde, uma homenagem que se insere numa verdadeira onda de solidariedade que tem chegado ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) sobre as mais variadas formas, desde doações até palavras de apoio".

"o CHULN retribui a homenagem a todas as forças de segurança e da proteção civil, das polícias até aos bombeiros, que garantem a segurança do país e dão um muito importante contributo na luta contra a Covid-19

Acrescenta que "o CHULN retribui a homenagem a todas as forças de segurança e da proteção civil, das polícias até aos bombeiros, que garantem a segurança do país e dão um muito importante contributo na luta contra a Covid-19".