PJ. Dois jovens detidos por tentativa de homicídio, sequestro e tráfico

A detenção dos dois jovens, em Perafita, Matosinhos, esteve relacionada com o tráfico de droga. A Polícia Judiciária apurou que na sequência do "desaparecimento de 2,5 quilos de haxixe que a vítima guardava, os autores, e com o propósito de o recuperar, agrediram a vítima e regaram-na com álcool que de seguida incendiaram, causando-lhe graves lesões e perigo para a vida".

A PJ revela ainda que os detidos, com 18 e 26 anos, sem ocupação profissional e um deles com antecedentes criminais, vão ser presentes à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Foi ainda detido em flagrante delito, e na mesma investigação, um outro indivíduo com 17 anos de idade, por ter na sua posse estupefacientes que excediam as doses legalmente admissíveis.