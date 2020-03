Passageiros de cruzeiro começam a ser repatriados. Há quatro voos marcados

O Ministério da Administração Interna (MAI) adianta hoje em comunicado que estão marcados dois voos para a Alemanha (às 08:30 e às ?16:05), cada um com capacidade para 189 pessoas, um para o Brasil (às 14:00), com capacidade para 453 pessoas e outro para o Reino Unido (14:05), que pode transportar 309 pessoas.

"Tal como previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem", indica o MAI.

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou no domingo no Porto de Lisboa com 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália, a bordo.

Destes, 27 cidadãos (20 portugueses e sete titulares de autorização de residência em Portugal) desembarcaram na segunda-feira.

De acordo com a nota do MAI, estes portugueses foram submetidos aos testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2 e levados até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profilático.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avançou na segunda-feira que um dos passageiros portugueses que desembarcou no domingo testou positivo à Covid-19.

O MAI dá hoje conta de que o "passageiro que testou positivo ficará no seu domicílio em vigilância ativa, com contacto diário pela autoridade de saúde local", é referido.

Esta operação, que decorre em articulação com diversas embaixadas dos vários países, envolve a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a PSP, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção-Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.