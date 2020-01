Papagaios, araras, periquitos, pardais, corujas, avestruzes, cada ave mais exótica do que a outra, mas também cobras pítons, macacos, pumas, meixão e orquídeas fazem parte da lista de apreensões da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens (CITES), do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), o braço ambiental da GNR. Ou, dito de outra forma, a polícia do ambiente.

É uma lista de espécies selvagens em vias de extinção e proibidas de importar/comercializar em todo o mundo sem que haja uma autorização prévia. Esse certificado, que em Portugal é da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), é dado a título excecional, explica o tenente-coronel Vaz Alves, da direção do SEPNA.