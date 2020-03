Novo recorde. Linha de Saúde 24 atendeu 13 mil chamadas na segunda feira

Portugal tem 448 casos confirmados com coronavírus. 117 nas últimas 24 horas

Linha de Saúde 24 atendeu 13 mil chamadas na segunda feira - Secretário de Estado da Saúde

"O SNS continua a ser canal primordial de atendimento", diz o Secretário de Estado da Saúde, António Sales, durante a conferência de imprensa desta terça-feira.

A linha atendeu 13 000 chamadas na segunda-feira, um número recorde desde o início do surto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi ainda revelado o número de ventiladores disponíveis em Portugal: são 1142 ventiladores - 134 com capacidade de expansão, há mais 200 no setor privado, acrescentou António Sales.

"Estamos a trabalhar para aumentar esta força", disse ainda.

"Esperamos que a criança não nasça infetada"

À pergunta, António Sales respondeu que vão ser distribuídas 2 milhões de máscaras ao longo da semana e 50 mil outros equipamentos de proteção individual: como botas, óculos, etc., principalmente destinados aos profissionais de saúde.

"Esperamos que a criança não nasça infetada", disse ainda Graça Freitas.

Sobre a criança que nasceu esta terça-feira, no Hospital de S. João, no Porto, estando a mãe infetada com covid-19, a diretora-geral da saúde cita a ciência. A investigação médica indica que o contágio de mãe para filho, durante a gravidez, não acontece.

O primeiro bebé filho de mãe infetada por covid-19 em Portugal nasceu esta terça-feira no Hospital de São João, no Porto, avançou a SIC Notícias e confirmou o DN.

A mãe e o bebé estão bem. Estão agora a ser realizados testes para perceber se houve transmissão do coronavírus durante o nascimento.

Embora esteja infetada, a mulher está estável.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 117 infetados pelo novo coronavirus, em Portugal, segundo o boletim diário da DGS, desta terça-feira, um dia depois de ter morrido o primeiro doente com covid-19 no país.

Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia.