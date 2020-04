"Nós estamos aqui para ajudar". Médicos e farmacêuticos criam conta de apoio para quem cuida

Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Hospital de primeira linha para o tratamento de crianças com covid-19.

As ordem dos médicos e dos farmacêuticos estão a pedir equipamentos hospitalares, de proteção individual ou dinheiro para apoiar os profissionais de saúde que combatem o novo coronavírus. Criaram uma conta conjunta, com o ​​​​​apoio da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) e de outras entidades civis, como a Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, para auxiliar quem cuida: enfermeiros, médicos, farmacêuticos, assistentes operacionais, secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico, elementos das forças de segurança, bombeiros e cuidadores.

"Esta ideia nasce da noção que temos de que existem necessidades que ainda não estão a ser muito sentidas, mas que já começam a ser sentidas nos hospitais, sobretudo do norte do país. Estou a falar de dificuldades no internamento ou de acompanhamento de doentes não covid", explica, ao DN, o bastonário da Ordem dos Médicos. "Uma reserva de um ou dois milhões de máscaras não é nada. Gastam-se em dois ou três dias se forem usadas corretamente", acrescenta Miguel Guimarães.

O objetivo desta conta solidária é assegurar que todos os profissionais têm os equipamentos de que precisam para se protegerem e que à sua volta existem os materiais de diagnósticos (como testes) ou de tratamento (como ventiladores) para os doentes. O dinheiro angariado não se destina só a apoiar alas dedicadas à covid-19, mas também a quem precisar de assistência a outras patologias.

"Por um lado, este fundo vai apoiar iniciativas que possam aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, um hospital de campanha que esteja a ser feito, mas sobretudo a existência de equipamentos de proteção individual para todas as pessoas que estão na linha da frente do combate à covid", Miguel Guimarães. "Nós estamos aqui para ajudar. Ajudar o Estado e ajudar os portugueses".

Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, com a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins. © Igor Martins / Arquivo Global Imagens

"Temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para impedir que eventuais falhas, ineficiências ou fraquezas ganhem dimensão e nos vençam", acrescenta, em comunicado, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins.

Do ex-futebolista Luís Figo ao músico João Gil ou ao jornalista Carlos Daniel, foram várias as figuras públicas que já se juntaram à causa e repetem o apelo. "Esta é uma luta de todos. E todos nós podemos ajudar. Profissionais de saúde protegidos podem executar a sua missão em segurança. Vamos ajudar a proteger quem nos protege", diz Luís Figo, num vídeo publicado na página da Ordem dos Médicos.

Como se pode ajudar?

Pode contribuir fazendo uma transferência bancária para a conta solidária "Todos Por Quem Cuida":

Número da conta - 0646 017662 930

IBAN - PT50 0035 0646 0001 7662 930 21

Se optar por doar equipamentos, deve entrar em contacto com a Comissão de Acompanhamento da iniciativa através dos e-mails: todosporquemcuida@ordemdosmedicos.pt ou todosporquemcuida@ordemfarmaceuticos.pt .