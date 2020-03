Ninguém entra nem sai dos Açores. Suspensas todas as ligações entre as ilhas

Foram suspensas todas as ligações entre as ilhas dos Açores.

A companhia aérea açoriana SATA vai suspender, a partir das 19h00 desta quinta-feira (18h00 nos Açores) e até ao dia 31 de março, as ligações aéreas entre todas as ilhas. A decisão foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus, após reunião extraordinária do Conselho do Governo por videoconferência.

"Determinou, ao abrigo do Contrato de Concessão das Obrigações de Serviço Público de Transporte Aéreo entre as ilhas da região, suspender as ligações aéreas da SATA Air Açores entre todas as ilhas da região, exceto os voos de transporte de carga ou casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional", explicou a SATA em comunicado.

As ligações aéreas do exterior à região também foram igualmente suspensas, tal como as ligações marítimas de passageiros e viaturas da Atlânticoline entre todas as ilhas dos Açores. Assim, a partir desta quinta-feira ninguém entra nem sai.

As exceções mantêm-se apenas para o transporte de carga e casos de força maior.

A TSF avançou a notícia esta manhã, dia em que o número de casos em Portugal sobe para 785, sendo que 3 se encontram nos Açores, 1 na Madeira, e os restantes no continente.