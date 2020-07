Nasceu o primeiro bebé infetado com covid-19 durante a gravidez em Portugal

Nasceu a primeira criança em Portugal infetada com covid-19 durante a gravidez. Até agora, somavam-se mais de 130 crianças cujas mães estavam infetadas no país, mas nenhum destes bebés foi contagiado durante a gravidez. É, aliás, caso raro no mundo. O parto, prematuro, decorreu há duas semanas, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, avançou o jornal Expresso, este sábado.

A criança, uma menina, nasceu com apenas 34 semanas e dois dias de gestação, revelando sintomas graves associados à doença, como pneumonia e falta de ar. O semanário adianta que a recém-nascida está internada nos cuidados intensivos, assim como a mãe, mas está em fase de recuperação.

"Temos provas de que houve transmissão vertical congénita in utero, através de uma amostra de sangue retirada da criança, muito pouco tempo após o nascimento", disse Rita Perez, médica e presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, de que faz parte o São Francisco Xavier, em declarações ao Expresso.

O caso está a ser seguido pelo Instituto Ricardo Jorge e deverá ser registado, em breve, numa revista internacional da especialidade, como um dos raros casos no mundo de infeção in utero - não são conhecidos mais do dez a nível global.