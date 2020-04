Mulher detida por homicídio de homem no Seixal fica em prisão domiciliária

Segundo o responsável da PJ de Setúbal, Vítor Paiva, a mulher terá acompanhado um homem com problemas de alcoolismo até à residência do próprio, num bairro degradado em Corroios, no Seixal (Setúbal), com o objetivo de obter dele alguma contrapartida para a aquisição de estupefacientes, mas acabou por lhe provocar a morte, desferindo-lhe "vários golpes com um objeto corto perfurante".

A mulher abandonou depois o corpo do sexagenário, que só foi descoberto alguns dias depois do crime, já em avançado estado de composição, em outubro de 2019.

A PJ de Setúbal iniciou de imediato a investigação criminal, que culminou com a detenção da mulher suspeita na Trafaria, no concelho de Almada.

O responsável da PJ de Setúbal reconheceu que a "investigação foi difícil" porque a mulher suspeita, que frequentava bairros degradados e zonas associadas ao consumo de drogas, não tinha paradeiro certo nem raízes familiares.

A mulher detida já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de obrigação de permanência na casa em que foi localizada, na Trafaria, em Almada.

Confrontado com o facto de não ter sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva à mulher suspeita de um crime de homicídio, o responsável da PJ de Setúbal admitiu que poderá estar a haver a preocupação de reduzir ao mínimo a aplicação da medida de coação mais grave, para minimizar o risco de propagação de pandemia covid-19 nos estabelecimentos prisionais.