Mulher de 76 anos infetada detida na rua pela PSP de Ovar

A detenção deu-se na quarta-feira, na sequência de várias ações de fiscalização destinadas a verificar se os cidadãos diagnosticados com covid-19 estão efetivamente a cumprir o confinamento domiciliário a que estão obrigados por lei, para evitarem o contágio de terceiros.

Foi assim que a PSP constatou que a septuagenária estava a "violar a ordem de confinamento obrigatório emanada por autoridade sanitária", encontrando-se "a circular na via pública e sem qualquer meio de proteção individual, nomeadamente máscara e luvas".

No âmbito da mesma fiscalização, os agentes da Esquadra de Ovar, tutelada pela Divisão de Espinho, detiveram dois outros homens por incumprimento do dever de recolhimento domiciliário imposto pelo estado de emergência nacional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os detidos, de 46 anos e de 41, não apresentaram "um motivo válido para circularem e permanecerem na via pública, reiterando conscientemente o comportamento" depois de já alertados anteriormente para a infração.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou cerca de 3,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 2224.000 morreram. Ainda nesse universo de doentes, quase 890.000 foram já dados como recuperados.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 973 óbitos entre 24.505 infeções confirmadas. Desses doentes, 980 estão internados em hospitais, 1.470 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

No município de Ovar, que esteve em estado de calamidade pública de 17 de março a 17 de abril e por isso sujeito a 31 dias de cerco sanitário com controlo de circulação no território e encerramento da maioria da atividade empresarial, a autarquia registava quarta-feira à noite 35 óbitos e 693 infetados com o SARS-CoV-2 entre os seus 55.400 habitantes. Hoje de manhã, a DGS ainda atribuía ao mesmo território apenas 556 casos de covid-19.