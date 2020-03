Mulher com Covid-19 é professora na Amadora. Alunos em isolamento em casa

Há mais dois casos de Covid-19 no Porto. Um foi contagiado no país

A primeira mulher infetada no nosso país com o novo coronavírus é uma professora da Escola Básica Roque Gameiro, apurou o DN. Tem entre os 40 e 49 anos, esteve em Itália e os testes que realizou deram na quarta-feira positivo para Covid-19. Como medida de prevenção, alunos de turmas do 7º e 9º ano estão em isolamento em casa.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou a existência de uma professora infetada com Covid-19 nesta escola na Amadora. Informou que os delegados de saúde entraram em contacto com a família e com a escola na noite de quarta-feira.

"Falando com pais e professores, chegou-se à conclusão que existiam cinco turmas de risco e [os delegados de saúde] agiram em conformidade", afirmou Graça Freitas, à RTP.

Tal como o DN informou, neste momento os alunos das turmas identificadas estão em "isolamento profilático" durante 14 dias.

O agrupamento das Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa publicou, entretanto, um comunicado, no qual afirma que "face a esta situação, foi determinado pela Autoridade de Saúde que as cinco turmas da E.B 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até 13 de março, inclusive, nas suas residências, não podendo portanto vir à escola".

A escola esclarece que uma professora da Escola Básica 2º e 3º Ciclos Roque Gameiro "esteve de férias em Milão, Itália, na semana passada, tendo retornado às suas aulas na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e também no dia 28". Desde esta segunda-feira que a professora não tem ido à escola, tendo-lhe sido diagnosticado Covid-10 na quarta-feira.

Alunos em isolamento vão ser monitorizados diariamente

Além dos alunos, também professores e os assistentes operacionais que tiveram contacto com a professora "ficam em situação de isolamento".

No comunicado, o agrupamento esclarece ainda que os alunos em isolamento vão ser contactados diariamente pelas autoridades da Saúde, via telefone, "para monitorizar o seu estado de saúde".

"Embora os jovens deste grupo etário (do 7º, 9º e 11º ano) não tenham grande suscetibilidade para ficarem doentes com esta situação, terá de ser efetuado o controlo do aparecimento dos seguintes sintomas: febre ou tosse ou dores de garganta", lê-se ainda na nota, em que se pede aos pais dos jovens que "deve ser respeitado o seu isolamento durante este período de tempo nas suas residências".

Tal como a DGS, a escola reforça a recomendação para que que caso surjam estes sintomas deve-se contactar a linha SNS 24 (800 24 24 24).

O agrupamento escolar afirma que a restante comunidade escolar pode "estar tranquila, dado não ter existido qualquer contacto com esta professora por parte de outros alunos".

Também numa escola da Covilhã foi confirmado um docente com covid-19, o mesmo professor que levou à suspensão de atividade na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), do Instituto Politécnico do Porto

A mulher que foi hospitalizada em Lisboa leciona a disciplina de Físico-Química, avança a TSF, que adianta que a escola já acionou o plano de emergência contra a epidemia do novo coronavírus.

O DN tentou entrar em contacto com o diretor do agrupamento das Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa, à qual pertence a Básica Roque Gameiro, mas o responsável estava em reunião.

Esta quinta-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) informou que Portugal tem mais dois casos confirmados do novo coronavírus. Entretanto, foi confirmado o 9º caso de Covid-19 em Portugal. Trata-se de um homem que esteve em Itália e que está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O 7º e o 8º novos casos confirmados são de dois homens que estão internados no Centro Hospitalar Universitário de São João. Um tem 50 anos e veio de Itália e o outro, de 49 anos, tem ligação a caso confirmado, refere a DGS, em comunicado. A situação clínica dos dois doentes "está estável".

No total, Portugal tem oito casos de Covid-19 - sete homens e uma mulher. Os doentes estão internados em hospitais do Porto, Coimbra e Lisboa.

Dos oito casos de intefados, três são referentes a contágio já em Portugal e os restantes são importados.

Os dois primeiros infetados no país - confirmados na segunda-feira pela ministra da Saúde e pela Direção-Geral da Saúde -, dizem respeito a dois homens, um médico de 60 anos com ligação epidemiológica a Itália e um comercial de 33 anos que esteve em Valência.

Na terça-feira, surgiu a confirmação de mais dois infetados, todos eles com ligação aos casos anteriomente diagnosticados com Covid-19 em Portugal.

De acordo com a informação da DGS, o 3º caso refere-se a um homem de 60 anos, internado no Hospital de S. João, no Porto, com "ligação a caso confirmado" e 4º caso reportado é o de um homem de 37 anos, que está no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, igualmente com "ligação a caso confirmado" para o novo coronavírus.

Já o quinto infetado por Covid-19 em Portugal é professor na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), que faz parte do Instituto Politécnico do Porto (IPP), tendo regressado recentemente de Itália.

O sexto caso é de um paciente de Lisboa e é referente a uma mulher entre os 40 e os 49 anos. Trata-se de um caso importado, uma vez que a mulher esteve recentemente em Itália.

No boletim divulgado ao final do dia de quarta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, a DGS informava que estavam registados 117 casos suspeitos.

Atualizado às 15:03