Morreu Sara, filha de Tony Carreira

A jovem cantora, de 21 anos, foi vítima de uma colisão entre quatro veículos ligeiros causou um morto e três feridos, um dos quais com gravidade, na Autoestrada 1 (A1), que está cortada ao trânsito entre os nós de Santarém e do Cartaxo, disse este sábado fonte da GNR.

O acidente entre quatro veículos ligeiros ocorreu pelas 19:00, tendo provocado um morto, uma mulher, de 21 anos, afirmou à agência Lusa o tenente-coronel José Vieira, da GNR. A identidade jovem só foi conhecida cerca das 23:30.

A colisão provocou ainda um ferido grave, que será o ator Ivo Lucas, namorado de Sara, e dois ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Santarém, e outras duas vítimas foram assistidas no local, acrescentou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul da A1, via que se encontra cortada ao trânsito entre os nós de Santarém e do Cartaxo.

As alternativas são as autoestradas A15 e A8 ou as estradas nacionais 03 e 114.

Sara Careira é a filha mais nova de Tony Carreira e irmão de Mickael e David Carreira. No Instagram da cantora vários amigos estão já a lamentar a sua morte.

Além da música, Sara Carreira tinha acabado de lançar uma coleção de roupa, Éssê by Sara Carreira X Micaela Oliveira. Em outubro quando completou 21 ano, o pai deixou-lhe esta mensagem: "Ontem menina, hoje uma mulher. Parabéns, Sara! Je t'aime mon poussin". Sara acompanhou Tony Carreira desde pequenina nas digressões pelo país, o que que fez apaixonar pela música. Em 2014, apenas com 14 anos, cantou ao lado do pai, num concerto para milhares de pessoas.

Neste momento tinha já quatro canções a solo lançadas e a mais famosa foi o tema "Vou ficar", lançado há um ano.

Vários cantores estão a lamentar a sua morte, como Fernando Daniel, que a lembra como uma "ternura de pessoa, uma luz incrível".

Mas também o cantor Agir, que a diz "das almas mais queridas de sempre".