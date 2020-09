Ministra confirma cinco casos de covid na Maternidade Alfredo da Costa

Foram detetados cinco casos de infeção pelo novo coronavírus entre profissionais de saúde da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, confirmou, nesta quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

Os cinco infetados são dois enfermeiros e três assistentes operacionais, com "uma ligação conhecida" entre eles.

O surto "ainda está em investigação", continuou a responsável pela pasta da Saúde, que garantiu também a aplicação de todas as "medidas habituais relativamente ao controlo de infeções", nomeadamente os testes de rastreio no serviço.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem, neste momento, 61 surtos de covid-19 ativos. É a segunda zona do país com mais cadeias de transmissão, a seguir ao Norte (que tem 86 surtos).

No total, há em Portugal 177 cadeias de transmissão ativas, informou Marta Temido, que admitiu, nesta quarta-feira, uma "maior transmissão da doença" na comunidade.