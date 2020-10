Ministério da Educação quer manter escolas abertas apesar do aumento de casos

Numa altura em que se assiste a um aumento das medidas restritivas para combate à covid-19 na Europa e que, em Portugal, se começa a equacionar formas de reduzir o aumento de novos casos de infeção, o ministro da Educação voltou a sublinhar a importância do ensino presencial.

"Quem tem de dizer o que tem de continuar aberto na sociedade e o que tem de fechar para travar um aumento putativo deste surto epidemiológico são as autoridades de saúde", sublinhou Tiago Brandão Rodrigues, quando questionado pelos jornalistas sobre a hipótese do encerramento de todos os estabelecimentos de ensino à semelhança do que aconteceu no passado ano letivo.

No entanto, para Tiago Brandão Rodrigues é importante manter o ensino presencial: "Eu, enquanto ministro da Educação, defendo que temos de continuar a trabalhar para que as nossas escolas nunca fechem e continuem abertas".

"Tudo faremos para que o ensino continue a ser presencial", afirmou à margem de uma visita aos estúdios onde decorrem as gravações do "Estudo em casa", a antiga telescola, que começou hoje com uma nova edição, depois de cinco semanas com "aulas" na RTPMemória para consolidar e recuperar matérias do passado ano letivo.

Tiago Brandão Rodrigues recordou a experiência do ano passado que mostrou que "o ensino aprendizagem não acontece tão bem quando [os alunos] estão longe das escolas" e por isso "o ensino presencial tem de continuar a ser uma prioridade".

O ministro considerou que as novas regras de funcionamento das escolas estão a ser cumpridas, sublinhando o empenho da comunidade educativa que "tem sido muito responsável" no cumprimento das regras e orientações emitidas pelo ministério e pela Direção-Geral da Saúde.

"Se o nosso sistema educativo com 1,4 milhões de estudantes fosse uma região, pelos números que temos da DGS, seria a região com menos casos por cem mil habitantes dos últimos 14 dias, mesmo abaixo dos Açores e da Madeira, que conhecemos terem poucos casos".

"É importante manter as nossas crianças e jovens nas escolas" para aprender mas também para "cuidar da sua saúde mental e física".

Tiago Brandão Rodrigues voltou a sublinhar que "nada substituiu o papel do professor presencial" e por isso o "grande objetivo" do ministério que tutela é manter as escolas abertas com ensino presencial.

Entretanto, arrancaram as gravações de novos blocos pedagógicos do "Estudo em casa", que ajuda estudantes e professores, sendo um "complemento à escola" e "um apoio para os alunos que estiverem em casa".

Nesta nova edição há novas disciplinas e novidades, como o 1.º e 2.º anos de escolaridade passarem agora a ter blocos distintos. As novas disciplinas são: "Orientação do Trabalho Autónomo", "Cidadania e Desenvolvimento" e "Educação Tecnológica".

Portugal contabiliza pelo menos 2.198 mortos associados à covid-19 em 101.860 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).