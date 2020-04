Máscaras devem ser usadas pela comunidade em supermercados, farmácias e transportes

A ministra da Saúde anunciou esta manhã, durante a conferência de imprensa destinado a balanço epidemiológico, que após terem sido analisados vários pareceres emitidos por entidades portuguesas decidiu que o uso de máscaras cirúrgicas se deve estender à comunidade, mas apenas em situações em que tenham necessidade de frequentar espaços fechados, nomeadamente supermercados, farmácias, transportes públicos, etc.

Marta Temido alertou que estamos em estado de emergência de confinamento e é assim que a população se deve manter, mas, em caso de haver necessidade de frequentarem tais espaços, deverão usar máscara.

Esta decisão chega ao fim de alguns dias de grande polémica se o uso destas máscaras deveria ser ou não generalizado e após ter sido pedido um parecer ao Programa Nacional de Infeções à Resistência de Antimicrobianos que sugeria exatamente a necessidade de se equacionar este alargamento.

Ao DN, fonte da DGS referiu que se esta medida não pretende alagar o uso sistemático e em todas as situações, mas apenas alertar para o uso desta medida sempre que haja necessidade de frequentar espaços confinados e frequentados por mais pessoas.

Esta decisão surge também após ter sido emitido um relatório técnico do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), na quinta-feira, no qual aconselha o uso de máscaras generalizado pela população em locais fechados e com muita gente.

Até agora, Portugal estava a seguir as orientações da OMS e do ECDC. A OMS mantém a sua norma de não generalizar o uso de máscara, mas o ECDC decidiu alargar à comunidade em situações específicas, como já o vinham a fazer outros países, nomeadamente a Áustria.

A ministra alertou ainda para o facto de o uso de máscaras, até agora obrigatório para profissionais de saúde, trabalhadores de entregas, cuidadores, doentes crónicos e imunossuprimidos, não vem alterar nada dos procedimentos já usados e considerados essenciais para conter o vírus e a contaminação, como o lavar frequente das mãos.

Marta Temido referiu ainda que a ASAE e o Centro Tecnológico de Têxteis estão a trabalhar num conjunto de regras sobre a forma como destas máscaras devem ser utilizadas tendo em conta a segurança dos cidadãos.

Uma das questões levantadas por especialistas tem sido o facto de não haver este tipo de material disponível para venda ao público ou, onde há, serem praticados preços muito elevados. A denúncia tem sido feita pela Associação Nacional de Farmácias, relativamente às propostas que têm chegado às farmácias para compra deste material e com preços especulativos.

Apesar da recomendação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, este organismo alerta que o uso das máscaras acarreta o risco de uma falsa sensação de segurança, podendo levar as pessoas a distraírem-se, por exemplo, da distância física. Além disso, frisa que é importante saber remover a máscara, para não aumentar o risco de contágio.

A questão tem levantado um impasse entre especialistas, um pouco por todo o mundo.

Até agora, a Direção-Geral de Saúde (DGS) desaconselhava o uso generalizado de máscaras em Portugal.