Mais cinco mortes e 486 novos casos de covid-19 em Portugal

Máscaras são obrigatórias nas feiras do livro de Lisboa e do Porto

Com 19 casos de infecção em hospital. Misericórdia de Lousada fecha serviços.

Portugal registou 486 novos casos de covid-19 e mais 5 mortes, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado neste sábado (5 de setembro). No total, desde o início da pandemia, morreram 1838 pessoas e foram confirmados 59 943 infeções.

Atualmente há 15 312 casos ativos no país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Das cinco mortes, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Centro do país.

A região de Lisboa é a que tem mais infeções confirmadas (30 839) mas a região do Norte é que, neste momento, teve até agora mais óbitos (849).

O boletim da DGS revela ainda que há 345 doentes internados, mais 6 do que em relação ao dia anterior, havendo menos 1 pessoa nos cuidados intensivos, num total de 41.

Segundo o boletim epidemiológico, Portugal tem o registo de mais 217 casos de pessoas recuperadas, totalizando 42 703.