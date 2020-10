Lisboa concentra maioria de mortes e novos casos das últimas 24 horas

Surto em embarcações de pesca com 20 infetados em Peniche

Especialistas querem estratégia coordenada no inverno para evitar colapso das urgências

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais oito pessoas por causa da covid-19 e foram confirmados mais 944 casos de infeção.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (7 de outubro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 81 256 infetados, 51 037 recuperados (mais 325) e​ 2040 vítimas mortais no país.

Dos oito óbitos, cinco foram registados em Lisboa e Vale do Tejo - onde também se verifica o maior número de infeções - e os outros três registaram-se nas regiões Norte, Centro e Algarve.

O país tem neste momento 28.179 casos ativos, mais 611 do que na terça-feira.

Especialistas da área da saúde defendem que é urgente uma estratégia coordenada que integre as entidades regionais e locais para que as urgências hospitalares não colapsem, porque neste inverno à pressão da gripe junta-se a da covid-19.

Num artigo publicado na Acta Médica Portuguesa, a revista científica da Ordem dos Médicos, um conjunto de especialistas, entre eles o ex-diretor-geral da saúde Constantino Sakellarides, criticam o Plano de Inverno apresentado pelo Governo, que dizem ser tardio pois ainda tem de ser apreciado pelo Conselho Económico e Social e pelo Conselho Nacional de Saúde.

"Além disso, é muito intencional e pouco operacional, verificando-se a ausência de um enquadramento estratégico, priorização das medidas, quantificação, um cronograma, definição de responsabilidades, financiamento associado, gestão dos recursos humanos e procedimentos em caso de sobrelotação", sublinham

36 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 36 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta terça-feira e provocou 1 055 368 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 27,1 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (7 724 207) e de mortes (215 849). Em relação ao número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (6 757 131) o Brasil (4 970 953) e a Rússia (1 248 619). Portugal surge em 51.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (147 571), seguidos da Índia (104 591) e do México (82 348).