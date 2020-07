Dos nove mortos, três são no Alentejo. Número de internados sobe

Portugal registou mais 337 casos por coronavírus e mais nove mortes nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado este domingo, 5 de julho, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Ao todo, desde o início do surto, o nosso país teve já 43 897 pessoas infetadas e 1614 vítimas mortais devido à covid-19.

Dos novos casos confirmados, 354 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que continua a ser a zona do país mais afetada pela covid-19 - tendo desde o início da pandemia um total de 20 527 infetados.

Dos mortos ocorridos nas últimas 24 horas 6 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e 3 no Alentejo. Oito das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma delas tinha mais de 70 anos.

Mais 245 pessoas foram dadas como recuperadas, aumentando assim para 29 017 o número de curados no país.

O número de internamentos devido à covid-19 subiu de 489 para 505, mas o número de doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos mantém-se nos 73.

No sábado, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um comunicado, no qual garantia que os dados que tem fornecido diariamente relativos ao impacto da pandemia de covid-19 são "pautado por uma relação de rigor e transparência".

Este esclarecimento surgiu após várias notícias que apontam no sentido de que os números que têm sido apresentados pela DGS não correspondem à totalidade dos casos positivos de covid-19 em Portugal. No seu comunicado, a DGS esclarece que o sistema nacional de vigilância epidemiológica (SINAVE) "depende da notificação atempada pelos médicos e laboratórios que identificam os casos em todo o território nacional", pelo que são essas que são "analisadas diariamente para garantir a validade dos dados de modo a suportar as intervenções em Saúde Pública".

Acompanhe aqui toda a atualidade sobre a pandemia de covid-19.