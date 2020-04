Mais 32 mortes e 514 infetados por covid-19. Casos sobem 3%

Há mais 32 mortes e 514 casos confirmados de covid-19 em Portugal, segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira. Registam-se agora 17 448 casos da doença e 567 óbitos.

É um aumento de quase 6 por cento no número de óbitos (5,9%) e de 3 por cento no número de casos confirmados de covid-19.

Os dados correspondem a 81% dos casos confirmados e referem o total de notificações clínicas no sistema SINAVE, informa a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na segunda-feira, registaram-se mais 31 mortes devido à covid-19 e foram confirmados mais 349 novos casos de infeção.

Ontem, os números eram de 16 934 casos confirmados da doença e 535 óbitos em consequência da infeção pelo SARS-CoV-2.

Onde usar máscara? DGS responde

O Ministério da Saúde anunciou ontem que o uso de máscaras se deve estender à comunidade, mas apenas em situações em que tenham necessidade de frequentar espaços fechados.

Passa a ser aconselhado usar máscara em supermercados, farmácias, transportes públicos, etc.

As autoridades de saúde decidiram "alargar o uso de máscaras a todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória".

No documento da DGS - possível de consultar no site - é lembrado que o uso de máscaras pela população é sobretudo, um gesto de altruísmo, "já que quem a utiliza não fica mais protegido, contribuindo, isso sim, para a proteção das outras pessoas, quando utilizada como medida de proteção adicional".

Cerca de 120 mil mortes no mundo

O número global de mortes devido à covid-19 chegou perto dos 120.000, e os casos de infeção pelo novo coronavírus já ultrapassa o 1,9 milhão.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, sabe-se que 1.920.985 pessoas em todo o mundo foram infetadas com coronavírus, embora o número total de infeções seja provavelmente maior.

Até agora, 119.687 pessoas morreram devido à doença.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.