Mais 315 casos de covid-19 em Portugal

Portugal registou 315 novos casos de covid-19 e mais duas mortes, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado neste domingo (6 de setembro). No total, desde o início da pandemia, morreram 1 840 pessoas e foram confirmados 60 258 infeções.

O boletim da DGS revela ainda que há 354 doentes internados, mais 9 do que em relação ao dia anterior, havendo mais 2 pessoas nos cuidados intensivos, num total de 43.

Segundo o boletim epidemiológico, Portugal tem o registo de mais 160 casos de pessoas recuperadas, totalizando 42 953 .

Atualmente há 15 465 infeções ativas no país.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais 124 casos confirmados e o Norte mais 143 - estas continuam a ser as regiões com mais infeções. As duas mortes aconteceram na região de Lisboa.