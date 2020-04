Casos sobem. Portugal tem 19 685 infetados e 687 mortes

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 663 casos de covid-19 e morreram mais 30 pessoas em Portugal. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sábado (18 de abril), há agora no país 19 685 infetados, 687 vítimas mortais e 610 recuperados (mais 91 que ontem).

Em relação ao número de óbitos, a subida representa um aumento de 4,6% em relação aos dados de sexta-feira. Quanto ao número de casos, esse aumento é de 3,5%.

A ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa diária, indicou que o risco de transmissibilidade é agora de 0,91. "Ou seja, cada caso confirmado gerou em média, face aos dados dos últimos cinco dias, menos de um caso de transmissão", afirmou, indicando que os dados parecem indicar que o máximo da incidência tenha ficado no passado, entre os dias 23 e 25 de março.

"Números que nos encorajam, mas resultados que nos responsabilizam a todos", referiu a ministra.

Segundo a DGS, estão internadas 1253 pessoas (menos 31 doentes). Em situação mais grave, nos cuidados intensivos, encontram-se 228 infetados (mais seis do que ontem).

Há ainda 5166 pessoas que aguardam os resultados laboratoriais dos testes, mais 361 do que na véspera. Desde 1 de janeiro já houve 162 711 casos suspeitos. Há 25 456 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124), do Algarve (9) dos Açores (4), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.

É também a Norte que há mais casos, totalizando 11 762, mais 438 face ao dia anterior, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4438 (mais 136), da região Centro, com 2863 (mais 85), do Algarve com 306 (mais um) e do Alentejo com 158 casos (os mesmos da véspera).

Os Açores registam 104 casos de covid-19 e a Madeira 54, um aumento de dois casos em cada um dos arquipélagos em relação aos dados da véspera.

O Porto é o concelho com mais casos, 1040, ultrapassando Lisboa, onde há 1033. Vila Nova de Gaia é o terceiro concelho com mais de mil casos: tem 1005.

Das mortes registadas, 451 tinham mais de 80 anos, 145 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 64 entre os 60 e os 69 anos, 19 entre os 50 e os 59 anos e oito entre os 40 e os 49 anos.