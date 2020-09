Mais 3 mortes e 390 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais três pessoas e foram confirmados mais 390 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (2 de setembro), no total, desde que a pandemia começou, há exatamente seis meses, registaram-se 58 633 infetados, 42 233 recuperados (mais 129) e​ 1 827 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 14 573 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 258 do que ontem.

A região com o maior número de infetados nas últimas 24 horas é o Norte, que acrescentou 184 novas infeções (47% do total diário).

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, onde há hoje mais 168 casos e onde se localizam os três óbitos nacionais do último dia: dois homens e uma mulher; todos entre os 70 e os 79 anos.

Na região Centro confirmaram-se mais 23 infeções pelo novo coronavírus, no Algarve foram mais 11, no Alentejo mais duas, nos Açores e na Madeira mais uma em cada um dos arquipélagos.

Nesta quarta-feira, estão internados 337 doentes (menos 13 que no dia anterior), e nos cuidados intensivos há agora 41 pessoas (menos três do que na véspera).

A taxa de letalidade global do país é hoje de 3,1%, subindo aos 15,2% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que as autoridades de saúde estão a vigiar 33 914 contactos de pessoas infetadas (menos 84 que ontem).

26 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 25,9 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta quarta-feira e provocou 861 871 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 18,2 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (6 258 028) e de mortes (188 907). Em termos de número de infetados acumulados no mundo, seguem-se o Brasil (3 952 790), a Índia (3 773 483) e a Rússia (1 005 000). Portugal surge em 48.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (122 681). Depois, a Índia (66 491) e o México (65 241).

Anticorpos duram pelo menos quatro meses

Os anticorpos que o corpo humano produz para combater o novo coronavírus duram pelo menos quatro meses depois do diagnóstico e não desaparecem rapidamente, ao contrário do que apontavam alguns estudos iniciais.

Um relatório, divulgado na terça-feira, de testes a mais de 30 mil pessoas na Islândia, é o trabalho mais extenso já feito sobre a resposta do sistema imunitário ao novo coronavírus e constitui uma boa notícia para os esforços de desenvolver uma vacina.

Se uma vacina puder estimular a produção de anticorpos duradouros, como as infeções naturais fazem, há esperança de que "a imunidade para este imprevisível e muito contagioso vírus possa não ser efémera", escreveram peritos independentes da Universidade de Harvard e dos Institutos de Saúde dos EUA, num comentário publicado com o estudo na New England Journal of Medicine.