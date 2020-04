Mais 117 pessoas detidas por desobediência nas últimas 24 horas

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou este domingo que até às 17.00 horas foram detidas 117 pessoas pelo crime de desobediência, na sequência das ações de vigilância e fiscalização que a GNR e a PSP estão a desenvolver por todo o território no âmbito do Estado de Emergência ditado pela pandemia de coronavírus.

Das pessoas detidas, 28 foram por desobediência à obrigação de confinamento, 55 por violarem o dever de recolhimento domiciliário, quatro devido a circulação fora do concelho no período da Páscoa, 11 por manterem estabelecimentos abertos ao público, seis por resistência e 13 por violação da cerca sanitária de Ovar.

Foram ainda encerrados 311 estabelecimentos por não cumprirem as normas estabelecidas.

Estes números são relativos ao Estado de Emergência que entrou em vigor às 00.00 horas do dia 3 de abril, os quais se juntam aos dados do primeiro período (entre 22 de março e 2 de abril) no qual foram registadas 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.