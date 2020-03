Luz, água e gás. Os conselhos da DECO para reduzir os gastos em casa

É neste tempo que isolamento que a maior parte da população vai passar mais tempo em casa, e como tal, aumentar os gastos de água e energia.

Com a chegada da primavera, o tempo fica mais ameno, mas, caso fique mais frio ou mas calor, por isso é possível aproveitar os recursos naturais para aquecer ou arrefecer a casa. Assim, basta seguir algumas regras para conseguirmos diminuir as contas de eletricidade, gás e água

A DECO -- Associação de Defesa do Consumidor reuniu alguns conselhos para ajudar os milhões de portugueses que estão a cumprir o isolamento em casa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quanto aos gastos de eletricidade:

- Faça uma gestão cuidadosa dos aparelhos que estão em funcionamento e evite usar aqueles que podem ser menos necessários: por exemplo, dar primazia ao estendal em vez da máquina de secar roupa, sempre que as condições climatéricas o permitam.

- Verifique se a temperatura de frigoríficos e arcas congeladoras estão ajustadas: embora dependa do modelo, no frigorífico, deve rondar os 5 a 8ºC e, no congelador, -17 a -20ºC. Se possível, certifique-se de que as grelhas traseiras estão limpas e desobstruídas. Abra estes aparelhos o menos possível.

- Evite ligar em simultâneo eletrodomésticos com consumos significativos de eletricidade, como cafeteiras elétricas, fornos elétricos, máquinas da roupa e da loiça e aspiradores, para reduzir os picos de consumo na rede elétrica. Para tal, se as máquinas da roupa e da loiça tiverem a função de arranque diferido, use-a para que funcionem de madrugada.

- Na altura de lavar roupa e loiça, use as máquinas com a carga completa. Atenção: respeite a dose de detergente indicada na embalagem, pois não é por colocar mais que a loiça ou a roupa ficam mais bem lavadas. Se alguém em sua casa estiver doente, lave a roupa de cama, toalhas, roupa interior e pijamas a temperaturas mais elevadas - em regra, "algodão a 60°C" -, desde que a máquina e a roupa o permitam. Se a máquina da roupa não possuir o programa indicado, use uma máquina de secar, para sujeitar a roupa a temperaturas mais elevadas. Caso não tenha este equipamento, e a roupa branca o permitir, coloque um pouco de lixívia no compartimento do detergente, antes de pôr a roupa a lavar.

- Como é possível regular a temperatura na máquina da loiça, se houver alguém em casa infetado, prefira o programa automático, normal ou universal em detrimento do eco, porque, em regra, usam uma temperatura entre os 55 e os 65ºC.

- Desligue os equipamentos da corrente, para não ficarem a consumir em stand-by: use extensões com interruptor, por exemplo.

- Caso seja inadiável comprar um novo eletrodoméstico, como um frigorífico ou uma arca, opte por aparelhos com baixos consumos de eletricidade (veja a etiqueta energética e os nossos testes).

- Acenda apenas as luzes que são precisas. Ao sair da divisão, apague-as.

- Sempre que puder, varra a casa e aspire a fundo, pelo menos, uma vez por semana.

- Caso tenha um sistema fotovoltaico para autoconsumo (ou outro sistema de produção de eletricidade para autoconsumo, como geradores eólicos), procure alinhar o ciclo de utilização dos eletrodomésticos com o de produção do sistema para autoconsumo.

Para reduzir no consumo de água:

- Regule a temperatura do equipamento de produção de água quente sanitária na posição "Eco" ou num valor próximo do usado na torneira.

- Prefira sempre tomar duche e evite banhos de imersão.

- Se tiver um termoacumulador elétrico, procure tomar banho fora de horas de maior consumo (por exemplo, a meio da manhã ou da tarde), para que a resistência do termoacumulador se ative-se em períodos de menor congestionamento da rede elétrica.

- Nos tempos livres, e caso tenha os materiais em casa porque já pensava instalá-los, aproveite para algumas obras de bricolage e manutenção na sua habitação, que ajudarão a reduzir o consumo de água: instale redutores de caudal nas torneiras e cabeças de chuveiro; repare fugas e torneiras a pingar; isole as tubagens de água quente da habitação, caso estas estejam no exterior das paredes e acessíveis.

Mantenha a sua casa confortável sem gastos excessivos

- Nos dias mais frios, aproveite o sol: abra as cortinas e/ou estores das janelas durante o dia e, à noite, feche-os. Nos dias de calor, feche aqueles durante o dia e, à noite, abra as janelas para arrefecer a habitação.

- É muito importante renovar o ar interior da habitação todos os dias: basta abrir as janelas, de preferência de direções opostas, para que a casa fique ventilada. Esta operação é ainda mais importante, quando existem várias pessoas dentro de casa e por um período alargado.

- Se a casa tiver um sistema de ventilação mecânica, assegure-se de que o mesmo está nas melhores condições de funcionamento e programado de modo a que a renovação do ar esteja ajustada ao número de pessoas que permanecem na habitação.

- Caso precise de recorrer a um aparelho de aquecimento portátil, reduza a sua utilização ao máximo. No caso do termoventilador, ligue-o apenas quando alguém estiver na divisão e desligue-o assim que sair ou for dormir. Regule o termóstato para uma temperatura que permita que vá ligando e desligando. Caso use um radiador a óleo, mantenha-o em funcionamento o menor tempo possível e regule o termóstato para, no máximo, 21°C. Desligue-o se sair por mais tempo.

- Se usar um aparelho de ar condicionado, regule-o para 20 a 21°C, no inverno, e 24 a 25°C, no verão. Ligue o equipamento quando estiver na divisão e desligue-o, se sair por um período prolongado.

- No caso de equipamentos que funcionem com biomassa (como pellets ou lenha), deixe de alimentar a lareira ou a salamandra uma hora antes de se deitar. Lembre-se de ventilar o espaço.

- Não use aquecedores catalíticos e a parafina ou braseiras sem a existência de uma chaminé que permita a correta exaustão dos gases de combustão. Estes sistemas promovem a queima do oxigénio e a libertação de monóxido e dióxido de carbono para a divisão.

- Se tiver um sistema de aquecimento central, verifique se o termóstato está no modo de inverno e regule-o segundo as necessidades, mantendo a temperatura da caldeira o mais baixa possível. Feche os radiadores nas divisões que não usar.

- Aproveite para efetuar algumas operações de manutenção dos equipamentos de climatização: limpe os filtros e as grelhas de ventilação; faça a purga dos radiadores de um sistema de aquecimento central; limpe cinzas de lareiras, salamandras e caldeiras de biomassa e faça a manutenção aos equipamentos e chaminés.