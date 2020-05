Lojas CTT com horário alargado para assegurar serviço

"Como é que vou fazer para pagar as contas?". Finanças só com marcação

De acordo com um comunicado enviado pela empresa, as lojas CTT vão estar em funcionamento, nos dias úteis, entre as 09:00 e as 13:30 e entre as 14:30 e as 17:30, à exceção das que estão em espaços comerciais e aeroportos, onde se aplica o horário do espaço onde estão inseridas.

O atendimento vai continuar a ser feito à porta fechada, "de forma a minimizar a permanência de clientes em loja e para garantir o distanciamento entre cada cliente", refere a empresa de distribuição de correio.

Assim, apenas podem permanecer na loja os clientes que estão a ser atendidos e a fila de espera será feita à porta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os clientes terão de utilizar máscara no interior das lojas e os colaboradores dos CTT poderão usar máscara, luvas e gel desinfetante.

Os CTT lembram ainda que estão encerradas as lojas do Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, Açores, da Loja do Cidadão de Lisboa -- Laranjeiras e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento daqueles espaços.

Relativamente aos Pontos CTT (Postos de Correio), a empresa informa que poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o seu encerramento, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço.