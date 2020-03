Linha SNS24 não atendeu mais de metade das chamadas segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa (C), acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido (D), durante uma visita ao centro de atendimento do SNS24.

Na central de atendimento da linha SNS 24 (808 24 24 24), os telefones tocaram 27 679 vezes esta segunda-feira (dia 9 de março). Foi o dia com mais procura da linha. No entanto, apenas 10 940 destas chamadas foram atendidas, segundo os dados do Portal da Transparência do SNS. Ou seja, 60,4% dos telefonemas ficaram sem resposta, quando em caso de manifestação de sintomas de Covid-19 (febre, tosse, dificuldades respiratórias) é para esta linha que se deve ligar, evitando a deslocação aos serviços de saúde.

Desde o inicio do mês que os constrangimentos do SNS24 têm sido denunciados por médicos e cidadãos, precisamente por falta de resposta. Mas a procura nunca foi tão elevada como esta segunda-feira, quando dispararam os telefonemas. E se a percentagem de chamadas não atendidas tem permanecido na casa dos 20%, ontem ascendeu aos 60%.

As dificuldades mantiveram-se esta manhã. Ao DN, uma mãe que teve de ficar em casa por o seu filho estar com sintomas gripais garantiu ter feito mais de dez chamadas para a linha, pressionada pela direção da escola que pretendia saber se existiria motivo para alarme. Foi a direção do estabelecimento de ensino, em Lisboa, que pediu à mãe para contactar as autoridades de saúde, não apenas por apresentar sintomas gripais como pelo facto de frequentar um hospital da Grande Lisboa devido a tratamentos semanais.

"A Linha de Saúde 24 está a funcionar, registando-se um normal aumento de procura", afirmou, esta manhã, o primeiro-ministro, no final de uma reunião de ministros. Embora, António Costa tenha também admitido os constrangimentos, assumindo que o 808 24 24 24 esteve "em baixo" durante seis minutos, esta terça-feira.

António Costa à saída do centro de atendimento SNS24. © Lusa

A promessa de reforço dos profissionais que trabalham na linha já foi feita, por várias vezes, pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde, uma vez que esta só estaria preparada para receber 10 mil chamadas diárias. Estes anúncios foram feitos sem que no entanto tenha sido esclarecido quantos enfermeiros e médicos deverão integrar a equipa e quando. O DN dirigiu esta pergunta ao ministério da Saúde, na semana passada, mas até ao momento não recebeu resposta.

Na primeira semana de março, o responsável pela linha - o presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - foi afastado do cargo. Sobre a saída de Henrique Martins, a tutela esclareceu que já estava prevista, uma vez que o mandato da comissão de serviço tinha terminado a 31 de dezembro do ano passado e o "processo de nomeação de novo órgão de gestão decorreu desde então". O que não afastou as criticas da mudança na liderança numa altura tão critica.

Portugal tem 41 infetados pelo novo coronavírus, 375 casos suspeitos e há ainda 667 cidadãos em vigilância pelas autoridades de saúde.