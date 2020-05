Jovem de 25 anos terá matado colega de trabalho de 23. Foi detido

Um homem de 25 anos terá assassinado uma colega de trabalho de 23 anos, segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), enviado às redações.

De acordo com a nota, o crime terá sido cometido na semana passada.



"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à detenção de um homem, com 25 anos de idade, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio consumado", lê-se no comunicado.

O homicídio terá acontecido no dia 22 de maio, na cidade de Lisboa. A mulher, de 23 anos, colega do presumível autor do crime, estava desaparecida desde essa data.

."A Polícia Judiciária prossegue as diligências investigatórias e apresentará o detido a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas", conclui a nota da PJ.