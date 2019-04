Vídeo inédito da queda do autocarro que matou 29 turistas na Madeira

Empresa dona do autocarro quer que se apurem causas e responsabilidades

29 mortos e 28 feridos no acidente com autocarro de turismo na Madeira

Um dos feridos graves (mulher) do acidente com o autocarro de turismo, esta tarde de quarta-feira, no Caniço, acabou por morrer nas últimas horas, elevando assim para 29 o número de mortos.

Isto mesmo foi avançado há instantes no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Recorde-se que, no socorro às vítimas estiveram 44 operacionais apoiados por 19 viaturas. Foi criada uma linha de apoio aos familiares das vítimas. Há psicólogos a acompanhar familiares no hotel e no hospital.