Verão mete férias. Chuva e nevoeiro nos próximos dias

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira apontam para o aumento de nebulosidade, mas a condições atmosféricas irão agravar nos próximos dois dias. Em quase todo o país está prevista chuva e céu muito nublado, apenas compensados por uma subida da temperatura mínima.

Esta terça, nas regiões Norte e Centro o céu estará muito nublado e período de chuva fraca durante a tarde no litoral a norte do Cabo Raso. O vento será moderado. No Sul, o panorama é melhor, já que o sol brilhará mais tempo. Veja aqui a previsão para a sua região.

As temperaturas máximas em Portugal continental vão variar entre os 23 graus Celsius (Porto e Viana do Castelo) e os 33 (Castelo Branco). As mínimas vão oscilar entre os 13 (Guarda) e os 20 (Faro e Setúbal)

Na precipitação total semanal do IPMA, aponta-se para valores acima do normal, praticamente para todo o território, com exceção do interior do Alentejo e Algarve, durante a semana. Haverá valores abaixo do normal, para alguns locais das regiões do interior, na próxima semana.

Na temperatura média semanal, estão previstos valores abaixo do normal, praticamente para todo o território, com exceção da faixa costeira do litoral Norte e Centro e sotavento Algarvio durante esta semana e na próxima valores acima do normal, para o interior Sul.