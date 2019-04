Vários mortos em acidente com autocarro de turismo na Madeira

Um autocarro de turismo saiu de estrada no Caniço, abaixo da Quinta Splendida, caindo sobre uma habitação e provocando vários mortos, avança o Diário de Notícias da Madeira. De acordo com o presidente da câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa, que pelas 19:30 estava no local do acidente, "há mortos, mas a informação [sobre o número de vítimas] ainda não é certa".

O acidente ocorreu na curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira (antiga variante). Por motivos que estão por apurar, o motorista perdeu o controlo do veículo colectivo de passageiros e seguiu em frente, precipitando-se sobre uma casa.

Terá sido nesta curva que o autocarro se despistou. © Google Maps

As primeiras informações recolhidas pela reportagem do DIÁRIO revelam um cenário horrendo. Várias ambulâncias estão no local. Desconhece-se o número oficial de mortos, embora no local se admita que possa haver mais de uma dezena.

O acesso ao Caniço de Baixo a partir do centro da cidade está encerrado de modo a permitir o socorro às vítimas.

"Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local", afirmou o autarca, que aproveitou para "enaltecer o trabalho da Proteção Civil".

Segundo a Proteção Civil da Madeira, o acidente ocorreu pelas 18:30 e foram deslocados para o local vários meios, incluindo duas viaturas de emergência médica, várias ambulâncias e uma viatura de apoio ao desencarceramento, no total de 19 veículos.

em atualização