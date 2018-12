"Um ser humano excecional". Assim era o Bertol

"Quem com ele privou, teve o prazer de lidar com um ser humano excecional". Esta é a melhor homenagem que se pode fazer a António Bertolino de Carvalho, antigo jornalista do Diário de Noticias que morreu esta madrugada no Hospital São Bernardo, em Setúbal, na sequência de doença prolongada, aos 70 anos (nasceu a 17 outubro de 1948).

Sempre bem disposto, Bertolino de Carvalho cumpriu a sua carreira como jornalista no DN e na secção de Desporto, onde ocupou cargos de chefia. Num desses momentos foi adjunto de Carlos Trigo que recorda a importância que Bertol (como era conhecido) tinha na dinâmica do jornal: "Quem com ele trabalhou, conheceu a importância da, por vezes aparente mas eficaz, serenidade em cenário de crise, normal em hora de fecho. Perdemos um amigo e uma referência."

Foi também um dos primeiros jornalistas a perceber a importância do golfe em Portugal e a lutar pela divulgação da modalidade que também praticava.

O corpo vai estar em câmara ardente na Igreja de São João de Brito a partir das 16.30 desta sexta-feira. Amanhã, haverá uma missa de corpo presente às 14.00 e às 15.00 será o funeral no cemitério dos Olivais.