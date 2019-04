Oeiras: Mulher morta a tiro junto ao banco Millenium do TagusPark

As vítimas eram funcionárias do banco. A mulher, alvejada na cabeça, tinha cerca de 30 anos e o homem perto de 40. De acordo com fontes locais, a mulher foi alvejada pelo colega dentro de um carro, no parque de estacionamento do banco. Este terá depois tentado suicidar-se e está em estado grave.

Fonte oficial da PSP confirmou ao DN que se tratou de um homicídio, seguido de suicídio. Esta força de segurança assumiu o comando tático da operação, criando perímetros de segurança para aguardar a PJ, que vai investigar o caso.

Fonte oficial da Judiciária confirmou também ao DN que "foi destacada para o local uma equipa constituída por inspetores de investigação criminal de homicídios e por elementos de apoio técnico-científico do Laboratório de Polícia Científica"

O suspeito do homicídio foi, entretanto, conduzido ao hospital de Santa Maria.

O marido da vítima mortal, também ele funcionário do banco, já se deslocou ao local. Numa primeira avaliação, a PSP não enquadra este crime num caso de violência doméstica.

O alerta foi dado pelas 13h30 e foram para o local o INEM e os Bombeiros.

Em atualização