Temperaturas de 30 graus regressam no fim-de-semana de eleições

Até ao final da semana o sol vai estar muitas vezes encoberto e as temperaturas máximas devem rondar os 25 graus. No sábado, já se deve notar uma subida de temperatura, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com a máxima a poder atingir, em Lisboa, os 28 graus. No Alentejo, os termómetros já irão estar acima dos 30 graus.

Mas será no domingo, dia em que decorrem as eleições europeias, que o calor se irá sentir em todo o país. Para Lisboa, estão previstos 31 graus, com as regiões mais a sul interior a registarem ainda valores mais altos.

No Norte, a mudança não irá acontecer da mesma forma. As previsões do IPMA apontam que no Porto o máximo será os 24 graus, enquanto noutros distritos, como Vila Real e Viana do Castelo, o tempo mais quente será mais notório, subindo acima dos 30º Celsius.

Para terça e quarta-feira, o tempo deve permanecer solarengo, embora com nuvens. Não é provável a ocorrência de chuva e o vento deve ser fraco a moderado.

Hoje, oito concelhos dos distritos de Faro e Portalegre apresentam risco muito elevado de incêndio. O IPMA colocou em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Lagos, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim, no distrito de Faro, e Gavião, em Portalegre.

Em risco elevado de incêndio estão 29 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de "reduzido" a "máximo", sendo o "elevado" o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.