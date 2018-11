Retirados mais dois corpos da pedreira de Borba

A carrinha de caixa aberta que foi arrastada para o poço da pedreira de Borba foi esta manhã retirada, por volta das 11:40. No seu interior estavam dois corpos, conforme disse ao DN o major Vieira da GNR de Évora. "Os corpos já foram retirados", afirmou. A viatura estava a cerca de sete metros de profundidade.

Falta ainda retirar uma viatura ligeira que também foi arrastada na sequência do deslizamento de terras, que fez ruir, no passado dia 19 de novembro, parte da EM255, que ligava Borba a Vila Viçosa.

Na carrinha de caixa aberta seguiam José Rocha, conhecido como Zé Algarvio, de 53 anos, e o cunhado Carlos Andrade, de 37. Ambos moravam em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa.

Uma fonte da GNR disse à Lusa que os dois corpos foram resgatados da pedreira mais profunda, que se encontra "em suspensão de lavra" (sem atividade).

Segundo a mesma fonte, os cadáveres retirados vão ser autopsiados nos serviços de Medicina Legal de Évora.

Ao 12.º dia foram então retirados da pedreira os corpos da terceira e quarta vítimas do colapso de parte do troço da EM255.

O comandante operacional nacional de Proteção Civil, coronel Duarte da Costa, considerou "extremamente importante" a retirada dos corpos de mais duas vítimas do acidente nas pedreiras em Borba (Évora) porque reflete o trabalho desenvolvido no local.

"Conseguimos hoje [sexta-feira] fazer a retirada da terceira e da quarta vítimas da zona do sinistro, o que para nós é extremamente importante, pois indica que todo o trabalho que temos estado a fazer na coordenação e prospeção no 'teatro de operações' tem produzido os seus resultados", afirmou.

Viatura estava "encaixada entre dois blocos de pedra, com a estrutura metálica muito deformada"

No ponto de situação operacional realizado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Borba, o coronel Duarte da Costa explicou aos jornalistas que os corpos recuperados esta sexta-feira são os dos ocupantes de uma viatura submersa no plano de água de uma das pedreiras, a qual se encontrava "encaixada entre dois blocos de pedra, com a estrutura metálica muito deformada".

Os corpos de dois trabalhadores que pereceram na pedreira foram já localizados e sepultados. O corpo de Gualdino Pita, 49, foi retirado na terça, dia 20, e o funeral realizou-se no dia seguinte. No sábado, 24 de novembro, foi encontrado João Xavier, 58 - o serviço fúnebre aconteceu dois dias depois.

Falta ainda localizar e retirar a viatura ligeira, na qual seguia Fortunato Ruivo, de 85 anos, residente no Alandroal. Viajava sozinho e tinha dito à mulher que precisava de ir à loja de informática em Vila Viçosa.

