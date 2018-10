Proteção Civil admite que Portugal seja atingido por duas tempestades este sábado

O território de Portugal continental pode ser atingido por duas tempestades. Quando o furacão Leslie chegar a Portugal continental, entre as 19.00 e as 22.00 deste sábado terá outra tempestade à sua espera. Assim o garante à TSF Pedro Araújo, da Proteção Civil.

"Do Norte vem uma superfície frontal fria, que vai originar precipitações e que vai colidir com este furacão que veio do oceano", afirma o especialista que admite que este cruzamento provoca "preocupação e incerteza" devido ""coincidência de no espaço e no tempo se encontrarem dois fenómenos meteorológicos que podem ter um comportamento extremo". E continua: "O cruzamento destas duas formações pode trazer ao continente comportamentos erráticos e naturalmente adversos para o território."

Pedro Cruz prevê que a zona mais atingida será "entre Leiria, Lisboa e Setúbal". Pedro Cruz explica que o cenário atual é de "incerteza"

Leslie a caminho

As últimas previsões apontam para que a Madeira e o Porto Santo sejam atingidos pelo Leslie a partir da manhã deste sábado, com rajadas de vento que não deverão ultrapassar os 90/110 km/h. As ondas podem atingir cinco a sete metros, com altura máxima de 10 a 12 metros, no período entre as 13.00 e as 19.00.



Caso a trajetória esteja correta Portugal Continental pode começar a ser afetado entre as 19.00 e as 22.00 com especial incidência no Centro, Sul e litoral. Em todo o caso o período mais crítico para o território do continente será na madrugada de domingo, entre as 1.00 e as 7.00.