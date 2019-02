Presidente do Supremo salva juiz do acórdão da mulher adúltera da pena mais pesada

"Violação do dever de correção" -- é esta a expressão usada pelo Conselho Superior de Magistratura para designar a infração disciplinar cometida por Joaquim Neto de Moura na redação do acórdão que ficou conhecido como "da mulher adúltera". Por essa violação, que incluiu invocar a Bíblia, a lapidação de adúlteras e o Código Penal de 1886 -- o qual previa uma pena mitigada para os homens que matassem as mulheres que lhes fossem "infiéis" -- e ainda acusar de "deslealdade e imoralidade sexual" a vítima, para justificar a manutenção de pena suspensa para dois homens que sequestraram e agrediram brutalmente uma mulher que fora esposa de um e mantivera com o outro uma relação extraconjugal, o juiz terá uma advertência registada.

​​​​​​​Para vencimento desta pena, que é a mais leve, preponderou o voto de qualidade do presidente do Supremo, António Piçarra, por inerência presidente do CSM, já que havia quatro votos a favor da advertência e quatro a favor da pena de multa (que é a que se segue à advertência em termos de gravidade).

Como na votação de dia 29, que afastou a possibilidade de arquivamento do processo contra Neto de Moura, o CSM dividiu-se. Mais uma vez só estavam presentes 15 dos 17 membros; sete, que tinham votado a favor do arquivamento do processo, abstiveram-se. Foram os oito que quiseram que Neto de Moura fosse sancionado a dividir-se ao meio. O vice-presidente do CSM, Mário Morgado, votou com o presidente, ou seja, a favor da pena mais leve.

Já a juíza desembargadora Luísa Arantes, que coassinou o acórdão em causa, viu o processo disciplinar contra si arquivado por 11 votos contra quatro "por se ter entendido que não lhe era exigível demarcar-se formalmente de expressões que não integrava o núcleo essencial da fundamentação, antes constituindo posições da responsabilidade pessoal e exclusiva do relator." Luísa Arantes, de acordo com o Expresso, terá confidenciado a colegas que nem lera o acórdão.

(em atualização)