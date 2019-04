O mais mortífero acidente de que há memória na Madeira

É o acidente de viação mais trágico de que há memória na Madeira. Vinte e nove mortos foi o resultado do despiste ocorrido no final da tarde de ontem, no Caniço, em Santa Cruz, um acidente que tirou a vida a 11 homens e 18 mulheres, todos de nacionalidade alemã.

O autocarro seguia lotado de turistas rumo a um restaurante no Funchal, onde os aguardava um jantar de noite típica madeirense. A certa altura, por motivos que se desconhecem, o condutor perdeu o controlo do pesado, que veio de arrastos no muro logo abaixo da Quinta Splêndida.